BIST 9.203
DOLAR 39,67
EURO 45,78
ALTIN 4.297,26
HABER /  DÜNYA

İranlı nükleer bilim insanı Tabatabai öldürüldü

İranlı nükleer bilim insanı Tabatabai öldürüldü

İranlı nükleer bilim insanı Dr. İsar Tabatabai'nin evinde uğradığı saldırıda eşiyle birlikte hayatını kaybettiği belirtildi.

Abone ol

Mehr Haber Ajansına göre, İran’ın nükleer sanayisine önemli katkılarda bulunduğu belirtilen Tabatabai, eşi Mansure Haci Salim ile İsrail'in geçen hafta düzenlediği saldırılarda evinde öldürüldü.

Haberde saldırının ne zaman ve nasıl düzenlendiğine ilişkin detay verilmedi.

Nükleer Mühendislik dalında 2007 yılında doktora eğitimini tamamlayan Tabatabai, uzun yıllar İran'ın nükleer sanayi alanında çalışmalar yapmıştı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'in kuzeyindeki Beyt Şan kendi İran kamikaze dron ile vuruldu
İsrail'in kuzeyindeki Beyt Şan kendi İran kamikaze dron ile vuruldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağarada çok sayıda mühimmat imha edildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağarada çok sayıda mühimmat imha edildi
Nihal Candan son yolculuğuna uğurlandı! Annenin feryadı yürekleri sızlattı
Nihal Candan son yolculuğuna uğurlandı! Annenin feryadı yürekleri sızlattı
Beşşar Esed'in kuzeni Vesim Esed tutuklandı
Beşşar Esed'in kuzeni Vesim Esed tutuklandı
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’i üniversite sınavına götürdü
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’i üniversite sınavına götürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moratinos'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moratinos'u kabul etti
Pakistan, Trump’ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
Pakistan, Trump’ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
Adana'da 7 otomobile zarar veren şüpheli yakalandı
Adana'da 7 otomobile zarar veren şüpheli yakalandı
Ankara'da fabrikada korkunç olay! 2 işçi öldü 3 işçi tedavi altına alındı
Ankara'da fabrikada korkunç olay! 2 işçi öldü 3 işçi tedavi altına alındı
TESK Başkanı Palandöken'den, araç muayenesi ödemesiyle ilgili önemli çağrı
TESK Başkanı Palandöken'den, araç muayenesi ödemesiyle ilgili önemli çağrı
ABD'li senatörden Netanyahu'ya tepki: Gazze'de yaptıkların gözden kaçmıyor
ABD'li senatörden Netanyahu'ya tepki: Gazze'de yaptıkların gözden kaçmıyor
250'den fazla şubesi olan döner zinciri Ekrem Coşkun Döner konkordato ilan etti
250'den fazla şubesi olan döner zinciri Ekrem Coşkun Döner konkordato ilan etti