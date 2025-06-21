İsrail uçakları sınıra dayandı! Türk F-16'ları havalanıp korku saldı

İsrail’in başlattığı İran saldırıları sırasında Türk hava sahası tehlikeli şekilde yaklaşan uçaklara karşı alarma geçti. Eskişehir’deki harekât merkezi anbean izleme yaptı, F-16’lar önleme uçuşuna kalktı, Erdoğan’a anlık bilgi verildi.

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13 Haziran sabahı saat 03.30… İsrail savaş uçakları İran’a yönelik şok bir saldırı başlattı. Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu’nun köşe yazısında aktardığı detaylara göre, Türkiye gelişmeleri diplomatik kanallardan önceden öğrendi ve Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi, NATO radarları ve HİK uçakları üzerinden bölgedeki hareketliliği anlık olarak izlemeye başladı.

İSRAİL YAKLAŞTI TÜRKİYE UYARDI

İsrail F-15, F-16 ve F-35 uçakları, Suriye ve Irak hava sahasını kullanarak İran’ın batısındaki stratejik noktalara saldırdı. Bu esnada Hakkâri güneyine yönelen savaş uçakları, Türk hava sahasına son derece tehlikeli şekilde yaklaştı. Türk F-16’ları "Acil Önleme Uçuşu" için havalandı. İsrail uçaklarına, hava sahasını ihlal etmemeleri için uyarı mesajları gönderildi.

Tüm bu kritik bilgiler, saldırının ilk dakikalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a detaylarıyla iletildi. Türkiye, bölgesel krizin merkezine bu denli yakınken soğukkanlı bir şekilde sınır güvenliğini sağladı.

İSRAİL 43 DALGA SALDIRI DÜZENLEDİ, TÜRKİYE ANALİZ YAPTI

Okan Müderrisoğlu’nun yazısına göre, İsrail 13-18 Haziran arasında 43 dalga saldırı ve 1.063 sorti ile İran’ı vurdu. İran ise ancak iki gün sonra 822 füze ve 760 kamikaze İHA ile karşılık verebildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, gelişmeleri analiz ederken İsrail’in kullandığı akıllı mühimmat sistemleri ve elektronik harp tekniklerine özel ilgi gösterdi.

İRAN’DAN “DOYURMA TAKTİĞİ” VE ASİMETRİK SAVUNMA

İran, cevabını “doyurma taktiği” ile verdi. Aynı anda yüzlerce hedef göndererek İsrail’in hava savunma sistemlerini devre dışı bırakmaya çalıştı. Müderrisoğlu’nun aktardığına göre İran’ın bu stratejisi, merkezî olmayan ve yerel kuvvetleri kapsayan “Mozaik Güvenlik Doktrini” üzerine kurulu.

İsrail’in saldırısı ise 1981’de Irak Osirag reaktörüne yapılan hava operasyonu gibi, “Stratejik Felç Operasyonu” doktrinine dayanıyor: Karşı tarafın savaşma kapasitesini komuta-kontrol sistemlerini vurarak ortadan kaldırmak.

ANKARA SOĞUKKANLI DURUŞ SERGİLİYOR

Türkiye, bu büyük kriz boyunca sınırlarını ve hava sahasını korumakla kalmadı; askeri, diplomatik ve istihbari unsurlarını da eş zamanlı olarak devreye soktu. Müderrisoğlu’nun aktardığına göre TSK, İsrail ile İran arasındaki teknolojik savaşın detaylarını analiz ederek olası bölgesel senaryolara hazırlık yapıyor.

Bu süreçte Türkiye, krize taraf olmadan ama sınır güvenliğinden taviz vermeden aktif ve bilinçli bir denge politikası izlemeyi sürdürüyor.

KAYNAK: SABAH GAZETESİ