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Bilecik'te pompalı tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti

Bilecik'te pompalı tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan genç kız yaşamını yitirdi.

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İlçeye bağlı Bedi köyünde yaşayan Elif Nur Tüfekçi (18), evde erkek arkadaşı H.Y. (23) tarafından pompalı tüfekle karnından vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Tüfekçi, hayatını kaybetti.

Jandarma tarafından gözaltına alınan H.Y, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Olayın tüfeğin kazayla ateş alması sonucu yaşandığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

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