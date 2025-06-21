İslam İşbirliği Teşkilatı İran Özel Oturum'u İstanbul'da başladı

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. oturumu kapsamında, İran tarafından talep edilen Özel Oturum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında İstanbul'da başladı.Abone ol
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu kapsamında İran tarafından talep edilen özel oturum yapılıyor.
Özel oturuma, Bakan Fidan başkanlık ediyor.
Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan özel oturum, basına kapalı formatta ve tüm İİT üyesi ülkelerin katılımıyla düzenleniyor.