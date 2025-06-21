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Brezilya'da sıcak hava balonu düştü: 8 ölü, 13 yaralı

Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina eyaletinde sıcak hava balonunun alev alarak düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

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Yerel haber kanalı G1'in haberine göre, içinde 21 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu, alev almasının ardından hızla yere düştü.

Santa Catarina askeri itfaiyesi, 13 kişinin yaralı kurtulduğu kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sao Paulo eyaletinde 15 Haziran'da bir balonun düşmesi sonucunda 27 yaşında bir kadın hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Brezilya'da sıcak hava balonu düştü: 8 ölü, 13 yaralı - Resim: 0

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