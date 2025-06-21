BIST 9.203
DOLAR 39,67
EURO 45,78
ALTIN 4.297,26
HABER /  DÜNYA

İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere saldırılarında 450 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere saldırılarında 450 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'de, insani yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 450 Filistinli öldü, 3 bin 466 kişi yaralandı.

Abone ol

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyi ile orta kesiminde kurulan yardım merkezlerinde 27 Mayıs-21 Haziran tarihleri arasında hayatını kaybeden Filistinli sayısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, sözde yardım merkezlerine düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 450 Filistinlinin öldüğü, 3 bin 466 kişinin yaralandığı, 39 kişinin ise halen kayıp olduğu ifade edildi.

Ölüm tuzakları

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor. Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor. Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı’nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
İslam İşbirliği Teşkilatı İran Özel Oturum'u İstanbul'da başladı
İslam İşbirliği Teşkilatı İran Özel Oturum'u İstanbul'da başladı
Brezilya'da sıcak hava balonu düştü: 8 ölü, 13 yaralı
Brezilya'da sıcak hava balonu düştü: 8 ölü, 13 yaralı
Zelenski: Ukrayna topraklarında bugün 695 bin Rus askeri var
Zelenski: Ukrayna topraklarında bugün 695 bin Rus askeri var
İsrail, Ahvaz ve Mahşehr şehirlerine saldırdı
İsrail, Ahvaz ve Mahşehr şehirlerine saldırdı
ABD'nin B-2 hayalet bombardıman savaş uçakları havalandı! İran'a mı saldıracaklar?
ABD'nin B-2 hayalet bombardıman savaş uçakları havalandı! İran'a mı saldıracaklar?
İsrail uçakları sınıra dayandı! Türk F-16'ları havalanıp korku saldı
İsrail uçakları sınıra dayandı! Türk F-16'ları havalanıp korku saldı
MHP 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' gerçekleştirecek
MHP 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' gerçekleştirecek
İsrail itiraf etti! Demir Kubbe'nin etkisi yüzde 90'dan 65'e düştü
İsrail itiraf etti! Demir Kubbe'nin etkisi yüzde 90'dan 65'e düştü
Bilecik'te pompalı tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti
Bilecik'te pompalı tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi kabul etti
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Diplomasi için saldırganlığın durdurulması gerekiyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Diplomasi için saldırganlığın durdurulması gerekiyor