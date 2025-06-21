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İran'dan ülkedeki "İsrail ajanlarına yarına kadar teslim olun" çağrısı

İran'dan ülkedeki "İsrail ajanlarına yarına kadar teslim olun" çağrısı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ülkede İsrail ile işbirliği yapan unsurlara yarına kadar teslim olma çağrısında bulunarak yarından sonra bu kişiler için en ağır cezaların işletileceğini açıkladı.

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Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail tarafından aldatılmış, bilerek ya da bilmeyerek siyonist rejimle herhangi bir bağ kurmuş kişilerin 1 Tir (22 Haziran) kendilerini yetkili makamlara bildirmeleri halinde İslami af kapsamında cezadan muaf tutulabilecekleri" belirtildi.

Açıklamada, bu tarihte teslim olmayanların, savaş koşullarında düşmanla işbirliği yapan “beşinci kol” olarak değerlendirileceği ve bu kişilere casusluk ya da askeri işbirliği suçlamalarıyla en ağır cezaların uygulanacağı belirtildi.

Özellikle insansız hava araçları (İHA), iletişim cihazları, silahlar ya da başka herhangi bir askeri ekipmanla yakalanan kişiler hakkında derhal işlem yapılacağı vurgulandı.

İsrail ajanlarının "mini dron" ve patlayıcıları üretip montajladıkları atölyeler İran'ın çeşitli kentlerinde tespit edilmişti. Devlet televizyonu atölyelere baskınların görüntülerini yayımlamıştı. Tahran başta olmak üzere bazı kentlerde İsrail adına çalışan birçok kişinin yakalandığı bildirilmişti.

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