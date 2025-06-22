ABD'den İsrail'e rest: Bu bizim savaşımız değil!

ABD Başkan Yardımcısı Vance, telefon görüşmesinde İsraillilere karşı çıktı ve ABD’nin İran meselesinde doğrudan yer almaması gerektiğini söyledi.

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ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsrail’in kasıtlı olarak Washington’u İran’la doğrudan çatışmaya sürüklemeye çalıştığını belirtti. “Bu bizim savaşımız değil” diyen Vance, dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, İsrail-İran hattında tırmanan gerilime dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Reuters kaynaklı habere göre Vance, İsrail’in ABD’yi İran’la bir savaşa çekmek için sistematik biçimde çaba gösterdiğini söyledi.

'BU BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL'

Vance açıklamasında, “Bu bizim savaşımız değil” diyerek Washington’un doğrudan çatışmaya sürüklenmesine karşı çıktığını açıkça ifade etti. Bu çıkış, Trump yönetimi içinde İsrail’in son dönemdeki saldırgan tutumuna karşı artan rahatsızlığın en açık göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Açıklamanın, İran’ın son saldırıları ve İsrail’in misilleme tehditlerinin gündemde olduğu kritik bir dönemde yapılması dikkat çekiyor.

ABD kamuoyunda da “İsrail’in savaşına alet olunmaması” yönünde sesler yükselirken, Vance’in sözleri Amerikan dış politikasında yeni bir denge arayışının sinyali olarak yorumlanıyor.