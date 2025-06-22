Cüneyt Özdemir’den Fatih Altaylı’ya destek: “Gazetecilik suç değildir”

Gazeteci Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmasının ardından meslektaşı Cüneyt Özdemir, sosyal medya platformu X üzerinden uzun bir paylaşım yaparak hem dostluklarına hem de yaşanan sürece dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. “Fatih Altaylı gazetecidir ve gazetecilik suç değildir” mesajını verdi.

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Cüneyt Özdemir, Altaylı’yla tanışıklıklarının 90’lı yıllara uzandığını belirterek, “Bir radyoda gazeteleri acımasızca yorumladığı dönemi hatırlıyorum. Kardak krizinde Gümüşlük’te karşılaştığımızı, hatta bir bota atlayıp Kardak’a gittiğini hatırlıyorum” dedi. CNN Türk ve Kanal D dönemlerinde Doğan Holding çatısı altında yollarının zaman zaman kesiştiğini belirten Özdemir, zamanla ailecek görüştüklerini de dile getirdi.

“YouTube’da bizi geçti, çok etkili yayınlar yaptı”

Cüneyt Özdemir, Altaylı’nın YouTube’a ilk başta mesafeli yaklaşsa da sonradan bu platformda çok başarılı olduğunu vurguladı. “İzlenirliklerde hepimizi geçti. Muhalefetin yaptığı etkiden çok daha fazlasını yayınlarıyla sağladı” ifadelerini kullandı. Özdemir, Altaylı’nın iktidar cephesinde rahatsızlık yaratan eleştirilerinin de gözaltının arkasındaki esas neden olduğunu savundu.

“Gözaltına alınması büyük bir manipülasyona dayanıyor”

Altaylı’nın gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen konuşmanın yalnızca 36 saniyelik montajlanmış bir kısmının dolaşıma sokulduğunu belirten Özdemir, söz konusu konuşmanın tamamının yaklaşık üç dakika sürdüğünü ve bu haliyle gözaltıyı hak edecek bir içerik taşımadığını ifade etti. “Kurt kuzuyu yemeye karar verince 36 saniyelik çarpıtma metin yeterli oluyor” dedi.

“Bu gözaltı, gördüğümüz tuhaf ritüellerin de üzerinde”

Fatih Altaylı’nın cumartesi akşamı apar topar gözaltına alınmasının alışıldık uygulamaların da ötesinde olduğunu söyleyen Özdemir, yaşanan durumu şöyle değerlendirdi: “Bugün YouTube yayıncılarını ben demokrasinin düdüklü tencereleri olarak görüyorum. Tencerenin havası alınmazsa patlar. Şu anda troller halay çekiyor olabilir ama bu yöntem sürdürülebilir değil.”

“Fatih Altaylı’yı serbest bırakın”

Özdemir, mesajını şu çağrıyla bitirdi:

“Fatih Altaylı’nın gözaltına alındığı suçun yatarı bile yok. Bu yüzden bu kararı alanlara dostça ve içten bir ricam var: Fatih Altaylı’yı serbest bırakın. Fatih Altaylı gazetecidir. Ve gazetecilik suç değildir.”