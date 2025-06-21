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Yunanistan'ı deviren Potanın Perileri çeyrek finale yükseldi

Yunanistan'ı deviren Potanın Perileri çeyrek finale yükseldi

Potanın Perileri, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı 83-72 yenerek grubunda ikinci oldu ve çeyrek finale kaldı.

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2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Potanın Perileri, ev sahibi Yunanistan ile karşılaştı.

Milliler rakibini 83-72'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Ay-Yıldızlılar, grupta ikinci olarak çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde B Grubu'nu lider bitirecek takımla 24 Haziran Salı günü karşı karşıya gelecek.

YUNANİSTAN: 72 - TÜRKİYE: 83

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Julio Anaya (Panama), Peter Praksch (Macaristan)

Yunanistan: Pavlopoulou 16, Christinaki 2, Parks 15, Spanou 20, Fasoula 14, Krimili 3, Bosgana, Nikolopoulou 2, Louka, Karlafti

Türkiye: Alperi Onar 14, Sevgi Uzun 11, Olcay Çakır Turgut 9, Tilbe Şenyürek 19, McCowan 10, Gökşen Fitik 14, Elif Bayram 6, Derin Erdoğan, Sinem Ataş

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