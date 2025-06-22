ABD, İran'ın nükleer tesislerini vurdu! İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Trump'a teşekkür

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın üç nükleer tesisine saldırı düzenlediklerini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. X hesabından açıklama yapan Netanyahu "Cesur kararınız tarihi değiştirecek." ifadesini kullandı.

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Başbakan Netanyahu, X hesabından, İran'ın nükleer tesislerini vurma kararı alan ABD Başkanı Trump'a görüntülü teşekkür mesajı yayınladı.

Netanyahu, "Tebrikler Başkan Trump. ABD'nin muhteşem ve hakkaniyetli gücüyle İran'ın nükleer tesislerini hedef alma yönündeki cesur kararınız tarihi değiştirecek." ifadesini kullandı.

İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarla "şaşırtıcı işler" yaptığını öne süren Netanyahu, ABD'nin, bu gece gerçekleştirdiği saldırıyla gerçekten "eşsiz bir başarıya imza attığını" savundu.

ABD'nin İran'a saldırısının Orta Doğu'yu barışa taşıyacak "tarihi bir dönüm noktası" olduğunu savunan Netanyahu, "Başkan Trump ve ben sık sık güç yoluyla barış deriz. Önce güç gelir, sonra barış gelir. Ve bu gece Başkan Trump ve ABD büyük bir güçle hareket etti." iddiasında bulundu.

"ABD saldırısı, İsrail ile tam koordinasyon içinde yürütüldü"

Başbakan Binyamin Netanyahu, daha sonra, İbranice yayınladığı videolu mesajında da ABD saldırısının İsrail ordusuyla "tam koordinasyon” içinde yürütüldüğünü söyledi.

İran'a saldırının hemen ardından Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Netanyahu, ABD Başkanı'nın kendisini, İsrail ordusunu ve halkını tebrik ettiğini belirtti.

Netanyahu, Trump'ı "İsrail'in harika bir dostu" olarak niteledi.

Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.