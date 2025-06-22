BIST 9.203
DOLAR 39,67
EURO 45,78
ALTIN 4.297,26
HABER /  DÜNYA

İran'dan misilleme! Hayfa ve Tel Aviv'de büyük patlamalar yaşanıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran'dan misilleme! Hayfa ve Tel Aviv'de büyük patlamalar yaşanıyor

ABD saldırısının ardından İran füzeleri Tel Aviv ve Hayfa’yı hedef alırken, İsrail ordusu da İran’a saldırı başlattı.Öte yandan İran, BM Güvenlik Konseyinden "acil oturum" talep etti.

Abone ol

ABD'nin B-2 bombardıman uçakları ile İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesisine hava saldırısı düzenlemesinin ardından İran tarafından misilleme saldırısı başlatıldı. 

ABD saldırısının ardından İran füzeleri Tel Aviv ve Hayfa’yı hedef alırken, İsrail ordusu da İran’a saldırı başlattı.

İran'dan misilleme! Hayfa ve Tel Aviv'de büyük patlamalar yaşanıyor - Resim: 0

İran, BM Güvenlik Konseyinden "acil oturum" talep etti

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, ABD'nin İran'a saldırısının "incelenmesi ve kınanması" gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyinden (BMGK) "acil oturum" talep etti.

CNN'in haberine göre, İravani, BMGK'ye gönderdiği mektupta, ABD'nin İran'a saldırısının, "bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe karşı ciddi tehdit" teşkil ettiğini belirtti.

İran'dan misilleme! Hayfa ve Tel Aviv'de büyük patlamalar yaşanıyor - Resim: 1

İlgili Haberler
ABD, İran'ın nükleer tesislerini vurdu! İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Trump'a teşekkür ABD, İran'ın nükleer tesislerini vurdu! Trump: "Tam kapasiteli bir bomba attık"
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yerlikaya duyurdu! Yılbaşından itibaren havadan denetimlerde 85 bin 842 sürücüye işlem yapıldı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Yılbaşından itibaren havadan denetimlerde 85 bin 842 sürücüye işlem yapıldı
Erbakan net konuştu! Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
Erbakan net konuştu! Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
İran'dan ABD'ye çok sert yanıt! Siz başlattınız biz bitireceğiz: Siviller de hedefte
İran'dan ABD'ye çok sert yanıt! Siz başlattınız biz bitireceğiz: Siviller de hedefte
Havuz keyfiniz zehir olmasın! Hijyen yoksa hastalık var
Havuz keyfiniz zehir olmasın! Hijyen yoksa hastalık var
İsrail'de alarmlar devreye girdi! 'Sığınaklardan ayrılmayın' çağrısı yapılıyor
İsrail'de alarmlar devreye girdi! 'Sığınaklardan ayrılmayın' çağrısı yapılıyor
Öykü Serter'den Nihal Candan'a veda
Öykü Serter'den Nihal Candan'a veda
İstanbul'da gösteri yürüyüşü ve toplantı yasağı!
İstanbul'da gösteri yürüyüşü ve toplantı yasağı!
ABD, İran'ın nükleer tesislerini vurdu! İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Trump'a teşekkür
ABD, İran'ın nükleer tesislerini vurdu! İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Trump'a teşekkür
İran: ABD'nin uluslararası hukuka aykırı saldırısına uğrayan nükleer tesislerde sızıntı yok
İran: ABD'nin uluslararası hukuka aykırı saldırısına uğrayan nükleer tesislerde sızıntı yok
ABD, İran'ın nükleer tesislerini vurdu! Trump: "Tam kapasiteli bir bomba attık"
ABD, İran'ın nükleer tesislerini vurdu! Trump: "Tam kapasiteli bir bomba attık"
Volodimir Zelenski: Putin Ukrayna'nın tamamını istiyor
Volodimir Zelenski: Putin Ukrayna'nın tamamını istiyor
ABD'den İsrail'e rest: Bu bizim savaşımız değil!
ABD'den İsrail'e rest: Bu bizim savaşımız değil!