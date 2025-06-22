İran'dan misilleme! Hayfa ve Tel Aviv'de büyük patlamalar yaşanıyor

ABD saldırısının ardından İran füzeleri Tel Aviv ve Hayfa’yı hedef alırken, İsrail ordusu da İran’a saldırı başlattı.Öte yandan İran, BM Güvenlik Konseyinden "acil oturum" talep etti.

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ABD'nin B-2 bombardıman uçakları ile İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesisine hava saldırısı düzenlemesinin ardından İran tarafından misilleme saldırısı başlatıldı.

ABD saldırısının ardından İran füzeleri Tel Aviv ve Hayfa’yı hedef alırken, İsrail ordusu da İran’a saldırı başlattı.

İran, BM Güvenlik Konseyinden "acil oturum" talep etti

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, ABD'nin İran'a saldırısının "incelenmesi ve kınanması" gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyinden (BMGK) "acil oturum" talep etti.

CNN'in haberine göre, İravani, BMGK'ye gönderdiği mektupta, ABD'nin İran'a saldırısının, "bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe karşı ciddi tehdit" teşkil ettiğini belirtti.