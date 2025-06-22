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İran'dan ABD'ye çok sert yanıt! Siz başlattınız biz bitireceğiz: Siviller de hedefte

İran'dan ABD'ye çok sert yanıt! Siz başlattınız biz bitireceğiz: Siviller de hedefte

ABD, gece yarısı İran'ı vurdu. Tüm dünya bundan sonra yaşanacakları beklerken hem ABD'den hem İran'dan Trump'a tepkiler yükseldi. İran Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada ise her ABD vatandaşı ve askerinin meşru hedef olduğu belirtilirken, "Siz başlattınız biz bitireceğiz" açıklaması yapıldı. Öte yandan İran yeni bir füze saldırısı başlattı.

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Orta Doğu yine uzun süre konuşulacak bir güne sahne oldu. ABD, İran'a ait 3 nükleer tesisi gece saatlerinde vurdu. İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederken hem ABD'den hem İran'dan Trump'a tepkiler yükseldi.

İran'dan açık tehdit 

Saldırının ardından İran Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada, "Bundan sonra bölgedeki her Amerikan vatandaşı ve askeri meşru hedef olacak. Trump, 40.000 ila 50.000 Amerikan askerinin tabutlarını teslim almayı seçti. Siz başlattınız, biz bitireceğiz.” denildi.

İran hemen saldırı başlattı 

ABD'nin de İran savaşına dahil olmasının ardından İran İsrail'e yeni bir saldırı başlattı. İran İsrail'e yeni füzeler fırlattı. Ateşlenen füzeler Kudüs semalarında görüntülendi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, doğrudan ve şarapnel parçası isabeti nedeniyle 10 ihbar aldıklarını açıkladı.

İran'ın İsrail'in merkezine ve kuzeyine yönelik başlattığı saldırı sebebiyle ülke genelindeki alarmların devreye girmesinin ardından fırlatılan yaklaşık 30 füzeden bir kısmının engellenemediği ve bazı noktalara isabet ettiği belirtildi.

Kızıl Davut Yıldızı, Hayfa kentindeki isabetin ardından bölgede ağır hasar oluştuğunu, ilk belirlemelere göre en az 11 kişinin yaralandığını ve isabet alan bölgelerdeki çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, füzelerden bazılarının açık alana düştüğünü, Hayfa'nın yanı sıra ülkenin orta kesimindeki Shephelah ve Tel Aviv çevresinde Dan Gush'da da hasar oluştuğunu bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sığınaklardan çıkılabileceği ve arama kurtarma ekiplerinin isabet alan noktalarda ülke genelinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.

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