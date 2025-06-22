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İsrail'de alarmlar devreye girdi! 'Sığınaklardan ayrılmayın' çağrısı yapılıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail'de alarmlar devreye girdi! 'Sığınaklardan ayrılmayın' çağrısı yapılıyor

İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini duyurarak sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı. Ülkenin pek çok kentinde alarmların devreye girdiği kaydedildi.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği ifade edildi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde alarmların devreye girdiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

İran, İsrail’in saldırılarına karşılık yeniden füze saldırısı düzenledi. İran'dan ateşlenen bir füze, işgal altındaki doğu Kudüs semalarında görüntülendi.

İsrail'de alarmlar devreye girdi! 'Sığınaklardan ayrılmayın' çağrısı yapılıyor - Resim: 0

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