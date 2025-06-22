Aras Kargo sahibi boşandı: Tüm serveti sözleşmeye bağladı

Baran Aras ve Elif İnci Aras, 14 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Geçmişte büyük yankı uyandıran 18 maddelik evlilik sözleşmesi ve "aldatma halinde servet devri" maddesi, ayrılık sonrası yeniden gündeme taşındı.

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Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Baran Aras ile Elif İnci Aras, 14 yıllık evliliklerini resmi olarak sonlandırdı. Çift, tek celsede boşanarak yollarını ayırırken, kamuoyunda geniş yankı uyandıran evlilik sözleşmeleri tekrar gündeme geldi.

Geçmiş yıllarda evliliklerinde yaşanan sorunlar nedeniyle boşanmanın eşiğine gelen çift, o dönem ilişkilerini sürdürebilmek adına dikkat çeken bir adım atmıştı. Baran Aras, evliliğini kurtarmak amacıyla, eşine güvence vermek için 18 maddeden oluşan sıra dışı bir evlilik sözleşmesini kabul etmişti.

Sözleşmedeki madde

Sözleşmede yer alan "Aldatmam durumunda tüm mal varlığımı eşime devrederim" şeklindeki madde, uzun süre magazin dünyasında gündeme oturmuştu.

Sözleşmenin ardından Elif İnci Aras, açtığı boşanma davasını geri çekmiş ve çift evliliklerine devam etme kararı almıştı. Ancak Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, aradan geçen sürede evlilikte yaşanan yeni gelişmeler ya da sorunlar, çiftin bu kez kesin bir kararla yollarını ayırmasına neden oldu.

Boşanmanın ardından Elif İnci Aras, sürece dair fazla detay vermekten kaçındı. Medyaya yaptığı kısa açıklamada, "Yürütemedik, ayrıldık" ifadeleriyle süreci özetlemekle yetindi. Ayrılığa neyin sebep olduğu ise henüz kamuoyuna yansımış değil.

Resmi açıklama yapılmadı

Baran Aras ile Elif İnci Aras arasında imzalanan sözleşmenin geçerliliği ya da boşanma protokolünde bu maddelerin uygulanıp uygulanmadığına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak geçmişte kamuoyuna yansıyan belgeye göre, Baran Aras sadakatsizlik durumunda servetinin tamamını eşine devretmeyi kabul etmişti.

Magazin dünyasında daha önce eşine sadakat garantisi veren nadir iş insanlarından biri olarak anılan Baran Aras’ın bu sözleşmeyle kendi ismini uzun süre gündemde tuttuğu biliniyor. Çiftin ayrılığı, hem iş dünyasında hem magazin çevrelerinde dikkat çekmeye devam ediyor.