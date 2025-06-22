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Fatih Altaylı gözaltına alındı! CHP lideri Özgür Özel: Bir an önce serbest bırakılmalıdır

Fatih Altaylı gözaltına alındı! CHP lideri Özgür Özel: Bir an önce serbest bırakılmalıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi ve "Bir an önce serbest bırakılmalıdır." dedi.

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 Gazeteci Fatih Altaylı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Altaylı’nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel, şunları kaydetti:

"Saraydaki danışman sabah “suyun ısınmaya başladı” diyerek hedef gösteriyor, seyyar giyotin harekete geçiyor, akşamına gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alınıyor.

Tarihi olayları hatırlatan bir cümle kuran Fatih Altaylı, sözde Cumhurbaşkanı’nı tehdit etmiş!

Gazeteciden korkan, gençlerden korkan, kadınlardan korkan, milletten korkan bir iktidarla karşı karşıyayız.

Ama artık hiç kimseyi baskıyla sindiremezsiniz. Fatih Altaylı gazetecidir, bir an önce serbest bırakılmalıdır."

Fatih Altaylı gözaltına alındı! CHP lideri Özgür Özel: Bir an önce serbest bırakılmalıdır - Resim: 0

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