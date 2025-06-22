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Ankara'ya yeni stadyum geliyor! Futbol topu görünümünde olacak

Ankara'ya yeni stadyum geliyor! Futbol topu görünümünde olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOKİ iş birliğiyle, Ankara’da yıkılan 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine 285 metreyle dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3’üncü stadyumunu inşa ediyor. Stadyum inşaatından görüntüler paylaşan Bakan Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Başkentimizin yeni stadyumu hızla yükseliyor” mesajını verdi.

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Başkentte 2018 yılında yıkılan 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine TOKİ tarafından inşasına başlanan komplekste çalışmalar hızla devam ediyor. 160 bin metrekare kapalı alan üzerine UEFA ve FIFA kriterlerine göre inşa edilen stadyum tamamlandığında 45 bin seyirciyi ağırlayabilecek.

İki bakan stadyum inşaatından görüntüler paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından stat inşaatının görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında, “Başkentimizin yeni stadyumu hızla yükseliyor. Projemiz tamamlandığında sporun kalbi burada atacak” ifadelerini kullandı. Bakan Osman Aşkın Bak da “Başkentimizin yeni stadyumu hızla yükseliyor. Sadece haftanın bir günü değil, 7 gün 24 saat yaşayan stadyum Ankara’ya çok yakışacak” mesajını verdi.

Ankara'ya yeni stadyum geliyor! Futbol topu görünümünde olacak - Resim: 0

Futbol topu görünümünde olacak

ABD ve Çin’de bulunanların ardından Ankara’da inşa edilen stadyum 285 metreyle dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3’üncü stadyum olacak. Futbol topu şeklinde inşa edilen stadyum kompleksinde konferans salonu, müze, kafeterya, eğitim odaları, atölyeler ve birçok branşta spor salonu da yer alacak.

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