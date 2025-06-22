AB, ABD ve İran'ı masaya çağırdı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırılarına ilişkin açıklamasında, "tüm tarafları" geri çekilmeye, müzakere masasına dönmeye ve gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemeye çağırdı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Şimdi İran'ın güvenilir bir diplomatik çözüme başvurmasının zamanı" değerlendirmesinde bulundu.

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırılarına ilişkin açıklamasında, tüm tarafları müzakere masasına dönmeye davet etti.

Kallas, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin verilmemeli, çünkü bu uluslararası güvenliğe tehdit oluşturacaktır" ifadesini kullanan Kallas, "tüm tarafları" geri çekilmeye, müzakere masasına dönmeye ve gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemeye çağırdı.

Kaja Kallas, yarın bir araya gelecek AB Dışişleri Bakanlarının, durumu görüşeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

'KRİZİ SONLANDIRMANIN TEK YERİ MÜZAKERE MASASIDIR'

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen de ABD'nin İran'a saldırıları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İran asla bombayı elde etmemeli" uyarısında bulunan von der Leyen, uluslararası hukuka da uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Von der Leyen, "Şimdi İran'ın güvenilir bir diplomatik çözüme girişmesinin zamanı. Bu krizi sonlandırmanın tek yeri müzakere masasıdır" ifadelerini kullandı.

AB DIŞİŞLERİ BAKANLARI DURUMU GÖRÜŞECEK

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da "İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin verilmemeli, çünkü bu uluslararası güvenliğe tehdit oluşturacaktır. Tüm tarafları geri çekilmeye, müzakere masasına dönmeye ve daha fazla tırmanmayı önlemeye çağırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kallas yarın bir araya gelecek AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının bu durumu da görüşeceklerini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.