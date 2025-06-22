İran'dan İsrail’e füze saldırısı! Büyük yıkım var, görüntülere bakın
Anadolu Ajansı
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İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzelerden biri, Tel Aviv kent merkezine isabet etti. Saldırı sonucu binalarda hasar oluştu. Misilleme saldırısında birçok noktanın isabet aldığı duyuruldu.
İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzelerden biri, Tel Aviv kent merkezine isabet etti. Saldırı sonucu binalarda hasar oluştu. Bölgeye intikal eden İsrail polisi ile arama kurtarma ekipleri, inceleme ve arama çalışması başlattı.
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İran'dan İsrail'e yaklaşık 30 füzeyle düzenlenen misilleme saldırısında birçok noktanın isabet aldığı duyuruldu.
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sığınaklardan çıkılabileceği ve arama kurtarma ekiplerinin isabet alan noktalarda ülke genelinde faaliyet gösterdiği kaydedildi.
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