İran'dan İsrail’e füze saldırısı! Büyük yıkım var, görüntülere bakın

İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzelerden biri, Tel Aviv kent merkezine isabet etti. Saldırı sonucu binalarda hasar oluştu. Bölgeye intikal eden İsrail polisi ile arama kurtarma ekipleri, inceleme ve arama çalışması başlattı.