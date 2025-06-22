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İran'ın Rusya hüsranı! Saldırı sonrası Kremlin'den Trump'a açık kapı

İran'ın Rusya hüsranı! Saldırı sonrası Kremlin'den Trump'a açık kapı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin İran'a düzenlediği saldırının ardından açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile herhangi bir görüşme planlamadığını ancak gerektiği takdirde hızla kararlaştırılabileceğini bildirdi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus haber ajansı TASS aracılığıyla açıklamada bulundu. Peskov, ABD'nin İran'a düzenlediği saldırı sonrası Putin’in Trump’la görüşme planının bulunup bulunmadığı sorusuna, "Şimdilik yok ancak olası temas hızla kararlaştırılabilir." cevabını verdi.

ABD, B-2 ile saldırdı

Trump, ABD ordusuna ait B-2 bombardıman uçağı ile İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

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