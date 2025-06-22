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ABD İran'ı böyle vurdu! Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD İran'ı böyle vurdu! Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu

İsrail-İran savaşı karşılıklı saldırılarla devam ederken, ABD ilk defa savaşa fiilen ve resmen dahil oldu. ABD güçleri İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini vurdu. ABD Savunma Bakanı Hegseth "İran’ın nükleer programını yerle bir ettik. Ancak operasyonun İran askerlerini ya da İran halkını hedef almadığını belirtmek gerekir" dedi.

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dan Caine Washington'daki Pentagon'da düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Hegseth, basın toplantısında yaptığı açıklamada "İran’ın nükleer programını yerle bir ettik. Ancak operasyonun İran askerlerini ya da İran halkını hedef almadığını belirtmek gerekir. " dedi.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'a saldırı planı için "aylar ve haftalar süren konumlanma ve hazırlıklar" ile "yanıltma taktikleri" yaptıklarını söyledi. Hegseth, İran'a yönelik saldırının "rejim değişikliği hedefi taşımadığını" söyledi.

"Çok büyük bir cevap verilecektir"

ABD’nin Genelkurmay Başkanı Dan Caine  de basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ABD Genelkurmay Başkanı Caine de "İran'ın (olası) misilleme saldırısına karşı çok büyük bir cevap verilecektir ve bu çok kötü bir tercih olacaktır" açıklaması yaptı. 

"Gece yarısı çekici" operasyonu

 Saldırının detayları ve zamanlaması konusunda Washington’da çok az kişinin haberinin olduğunu anlatan Caine, "kandırma operasyonunun başarılı olduğunu" belirtti. Caine, ABD uçaklarının 18 saatte hedef bölgesine ulaştığı bilgisini verdi. 

Açıklamada, operasyona "Gece yarısı çekici" adının verildiği belirtildi.

ABD'nin saldırıları "tamamen görünmez bir şekilde" gerçekleştirdiğini ve saldırılar sırasında İran uçaklarının havalanmadığını anlatan Caine, "Her üç noktada da yüksek hasar gözlemlenmiştir" diye konuştu. 125 Amerikan uçağının, yakıt ikmal tankelerinin saldırıya katıldığını belirten Caine, İran'ın ya da bölgedeki "vekillerinin" düzenleyebileceği olası saldırılara hazır olduklarını kaydetti.

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