ABD'den sonra bir ülke daha savaşa dahil oluyor!

İsrail-İran gerilimi ABD’nin İran’a yönelik nükleer tesis saldırılarıyla tırmanırken, Yemen’den de savaş tehdidi geldi. Husi Sözcüsü Yahya Sare, ABD'nin saldırıları sonrası "Yemen resmen savaşa girecek" diyerek uyarıda bulundu. İran ise Meclis kararıyla Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasına onay verirken, ABD Savunma Bakanı İran’ın nükleer programının yok edildiğini açıkladı.

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İsrail saldırıları sonrası İran'ın misilleme yapmasıyla büyüyen savaş ABD bombardımanıyla zirveye ulaşırken Yemen'den de korkutucu bir açıklama geldi.

Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare, ABD'nin İran'a saldırmasının ardından "Yemen resmen savaşa girecek. Gemilerinizi kara sularımızdan uzak tutun" açıklamasında bulundu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar her geçen gün şiddetlenirken; çatışmalara ABD'de dahil oldu. ABD Ordusu'na ait bombardıman uçakları, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar düzenledi.

"İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI YOK OLDU"

ABD'nin saldırısı dünyayı sarsarken; Pentagon'dan bugün saldırıya ilişkin detaylı açıklamalar da geldi. Kameraların önüne geçen ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth "Başkomutan Trump'tan saldırı emri aldık, İran'ın nükleer programı yok oldu" dedi.

İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI KARARI

ABD'nin saldırılarına yönelik sert açıklamalar yapan İran cephesinden ise dikkat çeken bir hamle geldi. İran basınının aktardığı habere göre; İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Kevseri, "Meclis, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardı. Ancak nihai karar Milli Güvenlik Yüksek Konseyi uhdesinde" dedi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'si doğrudan etkilenecek.

YEMEN'DE SAVAŞA DAHİL OLUYOR

Öte yandan bir ülke daha savaşa dahil olacağını açıkladı. Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare, "Yemen resmen savaşa girecek. Gemilerinizi kara sularımızdan uzak tutun" açıklamasında bulunarak, ülkesinin savaşa gireceğini açıkladı.