Seçilirse ‘AK Parti’ye oy veririm’ demişti! Kılıçdaroğlu Fatih Altaylı tutuklanınca bakın ne dedi!

Gazeteci Fatih Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada düşünce nedeniyle yapılan tutuklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak özgürlük, hukuk ve demokrasiyle taçlanabilir” ifadesini kullanarak, eleştirinin demokrasinin temeli olduğunu ve Türkiye’nin korkuyla değil adaletle güçleneceğini vurguladı.

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Gazeteci Fatih Altaylı'nın “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin, siyasetçilerin ya da yurttaşların düşüncelerinden dolayı tutuklanmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, bunun korkuyu ve adaletsizliği büyüteceğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin içinde bulunduğu süreçte özgürlük, hukuk ve demokrasinin daha da önem kazandığını ifade ederek, “Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, ancak özgürlük, hukuk ve demokrasiyle taçlanabilir; bu yolda ilerlemek hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

Gazetecilerin, siyasetçilerin ya da yurttaşların düşüncelerinden dolayı tutuklanması kabul edilemez. Bu, korkuyu ve adaletsizliği büyütür.



Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, ancak özgürlük, hukuk ve demokrasiyle taçlanabilir; bu yolda ilerlemek hepimizin ortak sorumluluğudur.… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 22, 2025

Altaylı'nın 'Kılıçdaroğlu' sözleri akıllara geldi

Fatih Altaylı, geçtiğimiz aylarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağı yönündeki iddiaların ardından 'Ben kendi adıma şunu söyleyeyim; CHP'nin kurultayında bu dede, 76'lık hırs küpü yeniden aday olursa ve Allah korusun seçilirse bak yemin ediyorum yapacağım iki şey var. Bunlardan birini tercih edeceğim. Bir, 'Allah belanızı versin' deyip AK Parti'ye oy vereceğim. İki, işi gücü bırakacağım bir sahil kasabasına yerleşeceğim. Kılıçdaroğlu seçilirse benden kurtulma şansınız var. O seçilirse ben gidiyorum kardeşim, beni kimse göremez' şeklinde konuşmuştu.