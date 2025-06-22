DMM’den Altaylı açıklaması: İfade özgürlüğü değil, tehdit suçu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Fatih Altaylı’nın tutuklanmasına ilişkin yürütülen bilgi kirliliğiyle ilgili açıklama yaptı. DMM, Altaylı’nın ifadelerinin tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, sürecin Ceza Muhakemesi Kanunu’na uygun şekilde yürütüldüğünü ve ifade özgürlüğü adı altında yapılan manipülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Fatih Altaylı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehdit suçlamasıyla tutuklanmasının ardından kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir manipülasyon kampanyası yürütüldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, Altaylı'nın ifadelerinin "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirilemeyeceği, Türk Ceza Kanunu'nun 106. maddesi uyarınca bu söylemlerin açık şekilde tehdit suçu oluşturduğu vurgulandı.

DMM, Altaylı'nın YouTube kanalındaki yayınında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili bir soru üzerine, Osmanlı padişahlarının suikastlara uğradığına ve boğdurulduğuna dair ifadeler kullandığını hatırlatarak, bu sözlerin doğrudan tehdit içerdiğinin altını çizdi. Merkez, Altaylı’nın tarihi bir değerlendirme yaptığına yönelik savunmaların gerçeği yansıtmadığını ve bu yöndeki yorumların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirtti.

Açıklamada, gözaltı ve tutuklama sürecinin Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde yürütüldüğü, bu süreçte herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı kaydedildi. Ayrıca soruşturma makamlarının, Altaylı’nın ifadelerinin Türk Ceza Kanunu’nun 310/2 ve 106/1. maddeleri kapsamında tehdit suçunu oluşturduğu kanaatine vardığı ve bu doğrultuda tutuklamaya sevk edildiği bildirildi.

Sulh Ceza Hakimliği’nin de, Altaylı’nın ifadelerini tehdit ve fiili saldırı kapsamında değerlendirdiği, söz konusu beyanların delillerle desteklendiği ve kaçma şüphesi nedeniyle tutuklama kararı verildiği aktarıldı. Açıklamanın sonunda, yargı süreçlerinin bağımsız mahkemelerce yürütüldüğü hatırlatılarak, kamuoyunun yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olması çağrısında bulunuldu.

İşte yapılan o açıklama