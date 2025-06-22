BIST 9.203
DOLAR 39,67
EURO 45,78
ALTIN 4.297,26
HABER /  DÜNYA

ABD'den Lübnan'daki personeline tahliye çağrısı

ABD'den Lübnan'daki personeline tahliye çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki güvenlik tehditleri nedeniyle Lübnan’daki ABD hükümetine bağlı acil durum dışı personel ile ailelerinin ülkeden ayrılmalarını istedi. Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların dikkatli olması uyarısı yapılırken bazı hava yolu şirketlerinin Lübnan uçuşlarını askıya aldığı belirtildi.

Abone ol

ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki istikrarsız ve öngörülemez güvenlik durumu nedeniyle Lübnan'da ABD hükümetine bağlı acil durum dışı personel ile onların aile üyelerinin ülkeden ayrılmalarını istedi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Lübnan'a seyahat uyarısı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının bölgedeki istikrarsız ve öngörülemez güvenlik durumu nedeniyle Lübnan'daki ABD hükümetine bağlı acil durum dışı personel ile onların aile üyelerinin ülkeden ayrılmalarını istendiği kaydedildi.

Süregelen bölgesel gelişmeler ışığında, ABD vatandaşlarının dikkatli olmaya devam etmeleri gerektiği ifade edilirken, son birkaç gün içerisinde bazı hava yolu şirketlerinin Lübnan'a uçuşları askıya aldığı veya iptal ettiğinin gözlemlendiği aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
DMM’den Altaylı açıklaması: İfade özgürlüğü değil, tehdit suçu
DMM’den Altaylı açıklaması: İfade özgürlüğü değil, tehdit suçu
YKS maratonu sona erdi, sorular ve cevaplar erişime açıldı
YKS maratonu sona erdi, sorular ve cevaplar erişime açıldı
ABD'den sonra bir ülke daha savaşa dahil oluyor!
ABD'den sonra bir ülke daha savaşa dahil oluyor!
Türkiye - Yunanistan maçında seyirci rekoru kırıldı
Türkiye - Yunanistan maçında seyirci rekoru kırıldı
Fatih Altaylı “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan tutuklandı
Fatih Altaylı “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan tutuklandı
ABD'nin kritik isminden endişe verici iddia! Sırada Akkuyu mu var?
ABD'nin kritik isminden endişe verici iddia! Sırada Akkuyu mu var?
ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde son durum: Radyasyon seviyesi arttı mı?
ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde son durum: Radyasyon seviyesi arttı mı?
ABD İran'ı böyle vurdu! Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
ABD İran'ı böyle vurdu! Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
İran basını duyurdu! İran Meclisi, Hürmüz Boğazı için kararını verdi
İran basını duyurdu! İran Meclisi, Hürmüz Boğazı için kararını verdi
Termometreler 44 dereceyi görecek! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
Termometreler 44 dereceyi görecek! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
Arda Güler'den flaş ayrılık cevabı: Oynamazsam her şeyi düşünürüm
Arda Güler'den flaş ayrılık cevabı: Oynamazsam her şeyi düşünürüm
İran'ın Rusya hüsranı! Saldırı sonrası Kremlin'den Trump'a açık kapı
İran'ın Rusya hüsranı! Saldırı sonrası Kremlin'den Trump'a açık kapı