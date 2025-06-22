E3 ülkelerinden İran’a kritik nükleer çağrısı

İngiltere, Almanya ve Fransa (E3) ortak açıklamayla Orta Doğu'daki barış ve istikrara bağlılıklarını yinelerken, İran’a gerilimi tırmandırabilecek eylemlerden kaçınma çağrısında bulundu.

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E3 ülkeleri olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ortak imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'daki tüm ülkeler için barış ve istikrardan yana olunduğu belirtildi.

Açıklamada, İran'a bölgeyi istikrarsızlaştırabilecek eylemlerden kaçınma çağrısına yer verilerek, E3 ülkelerinin, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın daha fazlayayılmaması ve gerilimi azaltmak için diplomatik çabalarını sürdüreceği ifade edildi.

"AMACIMIZ, İRAN'IN NÜKLEER SİLAH ELDE ETMESİNİ ENGELLEMEK"

E3 ülkelerinin, İsrail'in güvenliğine bağlı olduğu kaydedilen açıklamada, "İran'ın hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacağı ve artık bölgesel güvenlik için bir tehdit oluşturamayacağı konusunda her zaman net olduk." denildi.

Açıklamada, ABD'nin İran'da 3 nükleer tesise saldırdığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Amacımız, İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek. İran'ı, nükleer programıyla ilgili tüm kaygıları giderecek şekilde bir anlaşmaya varmak üzere müzakerelere katılmaya çağırıyoruz. Bu hedefe ulaşmak adına tüm taraflarla koordinasyon içinde çalışmaya hazırız."

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE OLAN DESTEĞİMİZİ TEYİT EDİYORUZ"

Ortak açıklamada, "Bugün Orta Doğu’daki son gelişmeleri görüştük. Bölgedeki tüm ülkeler için barış ve istikrara olan bağlılığımızı yineliyoruz. İsrail’in güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyoruz. İran’ın asla nükleer silah sahibi olamayacağına ve artık bölgesel güvenliğe tehdit oluşturamayacağına ilişkin tutumumuzu her zaman tutarlı bir şekilde ortaya koyduk" ifadelerine yer verildi.