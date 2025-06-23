BIST 9.203
DOLAR 39,73
EURO 45,76
ALTIN 4.286,34
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kan donduran cinayet! Anne kızını boğarak öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kan donduran cinayet! Anne kızını boğarak öldürdü

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir kadın, tartıştığı kızını boğarak öldürdü. Şüpheli olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu ihbar etti.

Abone ol

İddiaya göre, evde gece saatlerinde, R.B. (50) ile kızı C.B. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.B, kızını boğarak öldürdü.

Şüpheli R.B, olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, C.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Anne R.B, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Kim Milyoner Olmak İster? programının çekimlerinden sonra vefat etti!
Kim Milyoner Olmak İster? programının çekimlerinden sonra vefat etti!
Özgür Özel, kürsüde kendi vekilinin ismini unuttu
Özgür Özel, kürsüde kendi vekilinin ismini unuttu
Dışişleri Bakanlığı'ndan Şam'daki kilise saldırısına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Şam'daki kilise saldırısına ilişkin açıklama
İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan İsrail'e kınama
İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan İsrail'e kınama
E3 ülkelerinden İran’a kritik nükleer çağrısı
E3 ülkelerinden İran’a kritik nükleer çağrısı
ABD'den Türkiye’deki personeline güvenlik uyarısı
ABD'den Türkiye’deki personeline güvenlik uyarısı
Hükmen galipti, sahaya çıktı, kaybetti ama gönülleri kazandı
Hükmen galipti, sahaya çıktı, kaybetti ama gönülleri kazandı
Filenin Sultanları ilk mağlubiyetini aldı
Filenin Sultanları ilk mağlubiyetini aldı
Seçilirse ‘AK Parti’ye oy veririm’ demişti! Kılıçdaroğlu Fatih Altaylı tutuklanınca bakın ne dedi!
Seçilirse ‘AK Parti’ye oy veririm’ demişti! Kılıçdaroğlu Fatih Altaylı tutuklanınca bakın ne dedi!
İran’dan ABD’ye misilleme sinyali: NPT'den çekilme gündemde
İran’dan ABD’ye misilleme sinyali: NPT'den çekilme gündemde
Bakan Tunç: Hakaret ve tehdit ifade özgürlüğü olamaz
Bakan Tunç: Hakaret ve tehdit ifade özgürlüğü olamaz
Şam’da kiliseye bombalı saldırı: 13 ölü, 53 yaralı
Şam’da kiliseye bombalı saldırı: 13 ölü, 53 yaralı