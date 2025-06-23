Kan donduran cinayet! Anne kızını boğarak öldürdü

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir kadın, tartıştığı kızını boğarak öldürdü. Şüpheli olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu ihbar etti.

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İddiaya göre, evde gece saatlerinde, R.B. (50) ile kızı C.B. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.B, kızını boğarak öldürdü.

Şüpheli R.B, olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, C.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Anne R.B, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.