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Kim Milyoner Olmak İster? programının çekimlerinden sonra vefat etti!

Kim Milyoner Olmak İster? programının çekimlerinden sonra vefat etti!

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan diş hekimi Yaman Özkan, çekimlerin sona ermesinden sonra vefat etti.

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Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışma, izleyicileri ekran başına kilitledi. Başarılı performansların yer aldığı yarışmaya diş hekimi Yaman Özkan katıldı.

Yarışmacı ilk baraj sorularını rahatlıkla geçti, ancak sonraki sorularda zorlandı.Beşinci soruda karşısına, "Red Kit" adlı çizgi film ve çizgi romanların Türkçe çevirilerindeki hangi karakterin orijinal adı Rantanplan'dır?" sorusu çıktı.

Kullandığı joker yarışmacıyı yanıltınca ve elenince oldukça üzüldü ve "Aslında alacağın iyi bir rakama ihtiyacım vardı" dedi.

Soruyu doğru cevaplayamayan Özkan 5 bin TL alarak yarışmaya veda etti. Yarışmadan sonra ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kim Milyoner Olmak İster? programının çekimlerinden sonra vefat etti! - Resim: 0

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