Özgür Özel, kürsüde kendi vekilinin ismini unuttu

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde konuşan Genel Başkan Özgür Özel, CHP 27-28. Dönem Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan’ı anons ederken ismini unutunca kısa süreli bir duraksama yaşandı. Özel'in sessizliği sırasında Özcan ismini fısıldayarak hatırlattı, Özel ise ardından teşekkür ederek konuşmasına devam etti.

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CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri kapsamında Tekirdağ'da düzenlenen son buluşmada, Genel Başkan Özgür Özel'in yaptığı konuşma sırasında yaşanan ilginç bir an dikkat çekti. 27-28. Dönem CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’u anons etmek isteyen Özel, bir anda duraksayarak ismini unuttu. "Bugünkü mücadelemizin, çalışmamızın emeğini veren, değerli kardeşim, biricik kardeşim, çok sevdiğim..." ifadelerini kullanan Özel, ardından yaklaşık 2-3 saniye sessiz kaldı.

Duraksamanın ardından İlhami Özcan, sahnede kendi ismini sessizce fısıldayarak hatırlattı. Bunun üzerine Özgür Özel, konuşmasına kaldığı yerden devam ederek, “İlhami Özcan’a teşekkür ediyorum” dedi.