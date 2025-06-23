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Yaman Özkan Kim Milyoner Olmak İster'e katıldıktan sonra öldü ailesi ATV'den bunu istedi

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Yaman Özkan Kim Milyoner Olmak İster'e katıldıktan sonra öldü ailesi ATV'den bunu istedi

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışma, izleyicileri ekran başına kilitledi. Başarılı performansların yer aldığı yarışmaya diş hekimi Yaman Özkan katıldı. Yarışmacı çekimlerden hemen sonra yaşamını yitirdi. Ailesi Yaman Özkan'ın son halini görmek için çekilen bölümün yayınlanmasını istedi. İşte Yaman Özkan'ın o son çekimi:

Yaman Özkan Kim Milyoner Olmak İster'e katıldıktan sonra öldü ailesi ATV'den bunu istedi - Resim: 1

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yayınlanan son bölümünde yer alan diş hekimi Yaman Özkan, çekimlerin sona ermesinden sonra vefat etti. Yaman Özkan'ın ailesi ATV'yi arayarak onun yer aldığı bölümün yayınlanmasını istedi. Yaman Özkan, yarışmaya 'gurur duyuyorum" dediği oğlu ile katılmıştı. Elendiği soru ise basit olunca çok üzülmüştü. İşte o yayında yaşananlar:

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Yaman Özkan Kim Milyoner Olmak İster'e katıldıktan sonra öldü ailesi ATV'den bunu istedi - Resim: 2

Diş hekimi olan Yaman Özkan, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yer aldı. Bu kayıt yapılırken ne ailesi ne de o yayınlandığında ayrılık olacağını bilmiyordu. Yaman Özkan "buraya geldim mutlu oldum" diyerek kendini şöyle tanıtmıştı:

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Yaman Özkan Kim Milyoner Olmak İster'e katıldıktan sonra öldü ailesi ATV'den bunu istedi - Resim: 3

-Adım Yaman Özkan, diş hekimiyim. 2 üniversite daha bitirdim. Bir başhekim ve öğretmen çocuğuyum. Kabataş Erkek Lisesi mezunuyum. Çapa'da bir klinikte çalışıyorum. 

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Yaman Özkan Kim Milyoner Olmak İster'e katıldıktan sonra öldü ailesi ATV'den bunu istedi - Resim: 4

-2 oğlum var. Biri Endüstri mühendisi oldu. 24 yaşında. Biri 16 yaşında lise 2'de (Bertan ismi). Onun şansına, onun arkamda olduğunu bildiğim için getirdim. Çok destekleyici. Bir baba olarak evlatlarımdan mutluyum. Ben hayatta şunu öğrendim. Zenginlik para hiç önemli değil. Mühim olan çocuklarımız. Geleceklerimiz. Hayattaki en güzel şey. Benim küçük oğlum memleketine çok acayip derecede bağlı. 

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