Yaman Özkan Kim Milyoner Olmak İster'e katıldıktan sonra öldü ailesi ATV'den bunu istedi

-2 oğlum var. Biri Endüstri mühendisi oldu. 24 yaşında. Biri 16 yaşında lise 2'de (Bertan ismi). Onun şansına, onun arkamda olduğunu bildiğim için getirdim. Çok destekleyici. Bir baba olarak evlatlarımdan mutluyum. Ben hayatta şunu öğrendim. Zenginlik para hiç önemli değil. Mühim olan çocuklarımız. Geleceklerimiz. Hayattaki en güzel şey. Benim küçük oğlum memleketine çok acayip derecede bağlı.