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Tahran’da ABD ve İsrail karşıtı gösteri

Tahran’da ABD ve İsrail karşıtı gösteri

Tahran’daki İnkılap Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, ABD’nin saldırılarına karşı misilleme yapılmasını ve İsrail’e yönelik operasyonların sürdürülmesini talep etti. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da göstericilerle bir araya geldi.

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ABD’nin İran’daki üç nükleer tesisi hedef alan saldırılarının ardından başkent Tahran’da düzenlenen gösterilerde, halk hem ABD’ye misilleme yapılmasını hem de İsrail’e yönelik saldırıların devam etmesini talep etti.

İnkılap Meydanı'nda bir araya gelen farklı kesimlerden İranlılar, ellerinde bayraklarla ABD ve İsrail’e tepkilerini dile getirdi. Gösteriye aileleriyle birlikte katılan vatandaşlar, "kararlılık ve direniş" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da alandaki kalabalığın arasına girerek halkla buluştu. Vatandaşlar, Pezeşkiyan’a yoğun ilgi gösterdi. Göstericiler, saldırılara sessiz kalınmaması çağrısında bulundu.

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