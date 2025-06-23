BIST 9.203
DOLAR 39,73
EURO 45,76
ALTIN 4.286,34
HABER /  GÜNCEL

ABD'li dev bankadan yeni petrol tahmini! Piyasalarda Hürmüz alarmı

ABD'li dev bankadan yeni petrol tahmini! Piyasalarda Hürmüz alarmı

ABD'nin İran'ın üç nükleer tesisine düzenlediği saldırı sonrası, petrol fiyatları gerilimle beraber Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bir yandan İran Meclisi de Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiğini bildirdi. Son kararın Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nde olduğu kaydedilirken yaşanan bu gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatlarında yeni hareketler görüldü. Son olarak ABD'li dev bankadan da kritik bir tahmin geldi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu. Bu gelişmeyle gerilim biraz daha tırmanırken İran meclisi, ABD’nin nükleer tesislere yönelik saldırısına karşılık olarak Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasını önermişti.

Nihai kararı Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin vereceği kaydedilirken şimdi dünyada gözler Hürmüz Boğazı'na çevrildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'a saldırı sonrası Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimalinin ABD ve Çin dahil tüm dünyayı etkileyeceğini bildirdi. Son olarak hafta sonu yaşanan gerilim ardından gözler yeniden petrol fiyatlarına çevrildi.

Petrol fiyatları. 5 ayın zirvesinde

BloombergHT'de yer alan habere göre; petrol fiyatları, ABD’nin hafta sonu İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırısı, arz endişelerini artırarak pazartesi günü Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. Brent yüzde 2,49 artışla 78,93 dolara yükseldi. ABD ham petrolü ise yüzde 2,56 değer kazanarak 75,73 dolara ulaştı.

Goldman'dan yeni petrol tahmini

Goldman Sachs'ın, Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası bir kesinti nedeniyle küresel enerji arzı açısından risklerin arttığına dikkat çektiği kaydedilirken banka, bu durumun petrol ve doğal gaz fiyatlarında ciddi artışlara yol açabileceğini belirtti.

Bankanın, Brent petrolünün varil fiyatının kısa süreliğine 110 dolara kadar çıkabileceğini öngördüğü aktarılırken bu senaryonun, petrol akışının Hürmüz Boğazı’ndan bir ay boyunca yarıya düşmesi ve ardından 11 ay boyunca yüzde 10 düşük kalması durumunda geçerli olduğu kaydedildi.

Goldman'ın, bu yükselişin ardından fiyatların yeniden ılımlı bir seviyeye döneceğini ve 2025 yılının dördüncü çeyreğinde Brent petrolünün ortalama 95 dolar civarında olacağını belirttiği aktarıldı.

Aktarılan bilgilere göre;

Goldman ayrıca, likiditesi sınırlı olmasına rağmen tahmin piyasalarının artık İran’ın 2025 yılında Hürmüz Boğazı’nı kapatma olasılığını yüzde 52 olarak fiyatladığını söyledi. Banka, İran’ın günlük petrol arzında 1,75 milyon varillik bir düşüşün Brent fiyatını yaklaşık 90 dolar seviyelerine çıkarabileceğini de not etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Altaylı için böyle söyledi: Hiç de matah bir adam değildir, gazetecidir bile diyemem...
Fatih Altaylı için böyle söyledi: Hiç de matah bir adam değildir, gazetecidir bile diyemem...
20 yıllık karanlığa neşter! Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, “Zorlu ama mümkün” diyerek son noktayı koydu
20 yıllık karanlığa neşter! Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, “Zorlu ama mümkün” diyerek son noktayı koydu
ABD Başkanı Donald Trump saldırıyı böyle savundu! İran için olay yaratacak sözler
ABD Başkanı Donald Trump saldırıyı böyle savundu! İran için olay yaratacak sözler
Kars'ta deprem paniği! AFAD açıkladı
Kars'ta deprem paniği! AFAD açıkladı
Kan donduran cinayet! Anne kızını boğarak öldürdü
Kan donduran cinayet! Anne kızını boğarak öldürdü
Kim Milyoner Olmak İster? programının çekimlerinden sonra vefat etti!
Kim Milyoner Olmak İster? programının çekimlerinden sonra vefat etti!
Özgür Özel, kürsüde kendi vekilinin ismini unuttu
Özgür Özel, kürsüde kendi vekilinin ismini unuttu
Dışişleri Bakanlığı'ndan Şam'daki kilise saldırısına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Şam'daki kilise saldırısına ilişkin açıklama
İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan İsrail'e kınama
İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan İsrail'e kınama
E3 ülkelerinden İran’a kritik nükleer çağrısı
E3 ülkelerinden İran’a kritik nükleer çağrısı
ABD'den Türkiye’deki personeline güvenlik uyarısı
ABD'den Türkiye’deki personeline güvenlik uyarısı
Hükmen galipti, sahaya çıktı, kaybetti ama gönülleri kazandı
Hükmen galipti, sahaya çıktı, kaybetti ama gönülleri kazandı