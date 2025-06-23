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Sabahat Akkiraz’ın Londra konseri iptal edildi sebebi denen Talat Paşa kimdir?

Sabahat Akkiraz’ın Londra konseri iptal edildi sebebi denen Talat Paşa kimdir?

Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz’ın 6 Temmuz’da Londra’da vereceği konser, festival komitesi tarafından iptal edildi. İptal kararının ise Akkiraz'ın sosyal medya hesabından "Talat Paşa kahramandır" paylaşımı sebebiyle alındığı iddia edildi. Peki kimdir bu Talat Paşa?

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Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Sabahat Akkiraz’ın 6 Temmuz’da Londra’da vereceği konser, festival komitesinin aldığı bir kararla iptal edildi.

Akkiraz, iptali sosyal medya hesabından duyurarak, “6 Temmuz tarihinde Londra’da gerçekleştireceğimiz konserimizde sahne almam festival komitesi tarafından bildirilerek iptal edilmiştir. Halkımızın bilgisine.” ifadelerini kullandı.

SEBEBİ "TALAT PAŞA" PAYLAŞIMI MI?

Konserin iptal kararı, usta sanatçının sosyal medya hesabından yaptığı “Talat Paşa kahramandır” paylaşımı sonrasında alındı. Bu sebeple de iptalin sebebinin bu paylaşım olduğu yorumları yapıldı. 

Sabahat Akkiraz’ın Londra konseri iptal edildi sebebi denen Talat Paşa kimdir? - Resim: 0

TALAT PAŞA KİMDİR?

Mehmed Talat Paşa Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin kurucu lideri, İttihat ve Terakki'nin kurucularından ve önde gelen liderlerinden olan Osmanlı devlet adamıdır.

1908 İhtilali'nin hazırlanmasında önemli rol oynayan Talat Bey, 1908-1918 arasında Osmanlı Devleti siyasetine yön veren en önemli aktörlerden biri olmuştur. Bâb-ı Âli Baskını sonrasında Said Halim Paşa Kabinesinde Dâhiliye Nazırlığına getirildikten sonra devlet siyasetinin en önemli belirleyicilerinden biri hâline geldi. Enver Paşa ve Cemal Paşa ile birlikte Üç Paşalar iktidarını kuran Talat Bey, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesinde ve Ermeni Kırımı'nda rol oynadı.

1917 yılında sadrazamlık yaptı. Savaşın kaybedilmesinden sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni feshedip Enver ve Cemal Paşalarla birlikte ülkeyi terk etti. 1921 yılında Berlin'de, Soğomon Tehliryan adında Ermeni Kırımı yüzünden intikam almak isteyen bir Ermeni tarafından öldürüldü.

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