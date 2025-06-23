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Kuzey Kore, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı

Kuzey Kore, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı

Kuzey Kore, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısını şiddetle kınayarak "Orta Doğu'daki mevcut durumun, uluslararası barış ve güvenliğin temelini sarstığını" bildirdi.

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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine saldırısına tepki gösterdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Birlemiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuku ihlal eden ABD'nin saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD'nin İran'ın "toprak bütünlüğü ile güvenlik çıkarlarını zorbalıkla çiğnediği" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orta Doğu'nun şu anki durumu, uluslararası barış ve güvenliğin temelini sarsan bir durum olup, İsrail'in savaş hamleleri ve toprak genişlemesi yoluyla kendi tek taraflı çıkarlarını gözeten pervasız cesaretinin ve bunu tolere ve teşvik eden Batı tarzı özgür düzenin kaçınılmaz bir ürünüdür."

Açıklamada, İsrail ve ABD'nin "barış koruma bahanesiyle" Orta Doğu'daki gerilimi artıran eylemlerinin küresel düzen için ciddi olumsuz sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

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