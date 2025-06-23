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HABER /  EKONOMİ

Bakan Mehmet Şimşek: Hürmüz Boğazı spekülasyonlarına itibar etmeyin

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Mehmet Şimşek: Hürmüz Boğazı spekülasyonlarına itibar etmeyin

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, artan jeopolitik gerginliklerin ekonomiye etkilerini çok boyutlu analiz ettiklerini ve muhtemel senaryoları detaylı olarak değerlendirdiklerini belirtti.

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Bakan Şimşek, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Jeopolitik gerginliklere değinen Şimşek, "Artan jeopolitik gerginliklerin ekonomimize etkilerini çok boyutlu olarak analiz ediyor ve muhtemel senaryoları detaylı olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda senaryolar üzerinden..."

Şimşek, piyasalarda istikrarın ve ekonominin sağlıklı işleyişin sürdürülmesi için kurumların güçlü eş güdüm içinde gereken tedbirleri hızlı ve kararlı şekilde almaya hazır olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık. Enflasyonla mücadelede kararlıyız, dezenflasyonun devamı için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz."

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