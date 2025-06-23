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Altın fiyatlarına bakın! Şaşırtan düşüş gram ve çeyrek altın...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın fiyatlarına bakın! Şaşırtan düşüş gram ve çeyrek altın...

Orta Doğu'da artan gerilim, küresel ölçekte risk algısını yükselterek varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Altın fiyatlarında da düşüş yaşanıyor. İşte gram altın, çeyrek altın son fiyatlar...

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Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 4 bin 283 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 4 bin 296 liradan tamamladı.

Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 4 bin 283 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 90 liradan, Cumhuriyet altını 28 bin 270 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,9 azalışla 3 bin 354 dolardan işlem görüyor.

İran ve İsrail arasında devam eden çatışmalar yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, konuya ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 340 dolar seviyesinin destek, 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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