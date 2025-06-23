İran'dan nükleer rest: Uranyum zenginleştirme sürecek

ABD ile İran arasında tırmanan nükleer gerilim, Washington yönetiminin İran’daki Fordow, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ardından yeni bir boyut kazanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, söz konusu operasyonların ardından Amerikan basınına önemli açıklamalarda bulundu

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İran ise tüm baskılara ve tehditlere rağmen uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdüreceğini ilan etti.

“Uranyumun taşındığına dair hiçbir işaret yok"

İran’ın saldırılardan önce yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu Fordow’daki tesisten gizli bir noktaya taşıdığına yönelik iddialar hakkında konuşan Rubio, bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Rubio, “Uranyumun taşındığına dair hiçbir işaret yok. Bugün İran içinde bir kamyon bir yerden bir yere hareket ettiğinde, İsrail bunu görür, hedef alır ve imha eder. Taşındığını sanmıyorum” dedi.

ABD istihbaratının değerlendirmesine göre, söz konusu uranyumun önemli bir kısmı hâlen İsfahan’daki yerin derinliklerine gömülü durumda. Rubio, “Bu nedenle varsayımımız, çok miktarda zenginleştirilmiş uranyumun hâlâ orada bulunduğu yönünde” ifadelerini kullandı.

“URANYUM TESLİM EDİLMELİ

Rubio, İran’ın uluslararası toplumla iş birliği yapması gerektiğini vurgulayarak, “İran, bu stokları yer altından çıkarıp teslim etmeli. Dünya genelinde birçok ülke bu uranyumu alabilir ve seyreltme işlemi uygulayabilir” dedi. ABD Dışişleri Bakanı, İran’ın sıfır zenginleştirme kapasitesiyle çalışmayı kabul etmesi gerektiğini, aksi takdirde ülkenin sivil amaçlı bir nükleer program yürüttüğüne kimsenin inanmayacağını ifade etti.

Rubio ayrıca, İran’ın mevcut tutumunun barışçıl amaçlardan uzak olduğunu ve nükleer silah üretimine zemin hazırladığını ileri sürdü.

ABD cephesinden gelen açıklamalara İran Dışişleri Bakanlığı’ndan gecikmeden yanıt geldi. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini hiçbir şekilde durdurmayacağı açıklandı.