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Litresi 55 liraya çıkan motorine teselli indirimi geldi! Benzinin litresi ne kadar?

Litresi 55 liraya çıkan motorine teselli indirimi geldi! Benzinin litresi ne kadar?

Motorinin litre fiyatı arka arkaya gelen büyük zamlar sonrasında 55 liranın üstüne çıkmıştı. Son alarak cumartesi günü 3.3 lira eşi benzeri olmayan büyük bir zam görmüştü. Bu kez indirim motorin için indirim haberi var. Çok büyük bir indirim değil ancak en azından litre fiyatını bazı illerde 55 liranın altına indirecek. Benzinin litre fiyatı için ise henüz bir indirim yok.

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Brent petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte İran-İsrail arasında yaşananlar akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Son dönemde üst üste gelen zamlardan sonra, bu kez teselli indirimi var. Motorinin litre fiyatına gelen indirim bu gece pompaya yansıyacak. 

Motorine indirim var

Sektör kaynaklarına göre motorin grubunda 1,66 TL’lik bir indirim yapılacak. 24 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olması beklenen bu indirim, özellikle ticari araç sahipleri ve uzun yol yapan sürücüler açısından önemli bir rahatlama sağlayacak.

Benzin, motorin ve LPG'nin litre fiyatı ne kadar?

İstanbul Avrupa yakası : Benzin: 51,50 TL, Motorin: 54,72 TL, LPG: 25,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları: Benzin: 51,35 TL, Motorin: 54,60 TL, LPG: 24,49 TL

Ankara : Benzin: 52,16 TL
Motorin: 55,56 TL
LPG: 24,99 TL

İzmir : Benzin: 52,49 TL
Motorin: 55,91 TL
LPG: 24,94 TL

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