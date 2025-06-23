Alışverişte yeni dönem! 14 günlük süre 30 güne çıkarılacak

30 Temmuz’da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, doğrudan satış yöntemiyle alınan ürünlerde tüketicinin cayma hakkı süresi 14 günden 30 güne çıkarılıyor. Peki hangi ürünleri kapsıyor? Tüketicinin hakları neler? işte tüm detaylar...

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Tüketicinin doğrudan satış yöntemiyle satın aldığı ürünle ilgili cayma hakkını 30 güne çıkaracak olan yasa, 30 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe giriyor.

Görüşe açılan taslak düzenlemede, 14 günlük cayma hakkının 30 güne çıkmasının yanı sıra tüketicilerin hak kaybına uğramaması için dikkat etmesi gereken önemli kurallar da bulunuyor.

Alışverişte yeni dönem!

Yeni kanuna göre, tüketici cayma süresi içinde bozulma ve arızadan sorumlu olmayacak. Tüketicinin isteğine göre üretilen, çabuk bozulabilen, son kullanma tarihi geçebilecek mallar ve bilgisayar sarf malzemelerinde cayma hakkı kullanılamayacak.

Tüm geri ödemeler, tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin, tek seferde yapılacak.

Doğrudan satış nedir?

Doğrudan satış, evde, iş yerinde, online ortam ve mağaza dışı yerlerde ürünleri doğrudan tüketicilere satılması yöntemine verilen isim.

Bilgilendirme formu

Doğrudan satışlarda, bilgilendirme formunun yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla tüketiciye verilmesi zorunlu olacak. Bilgilendirme formunda, satılan mal veya hizmetin temel nitelikleri, fiyatı, teslim masrafı, satıcının adı soyadı ve iletişim bilgileri, malın teslim tarihi, cayma hakkı bulunup bulunmadığı bilgisi yer alacak. Doğrudan satışa konu malın teslim tarihi, bilgilendirme formunda belirtilen satış tarihinden itibaren otuz günü geçemeyecek.

Cayma hakkı süresi

Hali hazırda 14 gün cayma hakkı bulunan tüketici 30 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahip olacak.

GERİ ÖDEME NASIL ALINACAK?

Tüm geri ödemeler, tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin, tek seferde yapılacak.



ARIZALANAN ÜRÜNDEN KİM SORUMLU OLACAK?

Tüketici, cayma süresi içerisinde malı işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmayacak.

Yönetmeliğin yürürlük tarihinde doğrudan satış faaliyetinde bulunan doğrudan satış şirketleri 31/10/2025 tarihine kadar doğrudan satış yetki belgesi almak için başvuracak. Yetki belgesi sonuçlandırılıncaya kadar faaliyetleri sürecek. Yeni kurulan şirketler yetki belgesi almadan faaliyete geçemeyecek. Yetki belgesi 3 yıl süreli olacak.

*Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar.

*Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar.

Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mallar.

*Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar.

*Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması hâlinde, bilgisayar sarf malzemeleri.

*Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar.

*Tanıtma ve kullanma kılavuzunda, satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum ya da montajının yapılacağı belirtilen mallardan, kurulum veya montajı gerçekleştirilenler.