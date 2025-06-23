Güney Koreli yayıncıyı taciz etmişti! Sapık için istenen ceza belli oldu

İstanbul Kadıköy'de canlı yayın yapan Güney Koreli Hyojeong Park, 71 yaşındaki Yusuf Ziya A.'nın tacizine maruz kalmıştı. Yaşlı adam hakkında "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

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Kadıköy'de 26 Haziran günü canlı yayın yaparak Türkiye'yi tanıtan 26 yaşındaki Güney Koreli Hyojeong Park, sözlü ve fiziki tacize uğramıştı. 71 yaşındaki Yusuf Ziya A. genç kıza önce ahlaksız teklifte bulundu daha sonra fiziksel tacizde bulundu. Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken, sapık adam da kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, ''basit cinsel saldırı'' suçundan tutuklandı.

Canlı yayında taciz

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Yusuf Ziya A.'nın, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan yabancı uyruklu müştekinin yanına yaklaşarak cinsel saldırıyla, müştekinin rızası dışında elinden tuttuğu ve elini öptüğü kaydedildi. Müştekinin rahatsızlığını ortaya koyarak elini çektiği, devamında Yusuf Ziya A.'nın, müştekinin yanında yürüyerek, cinsel yönden rahatsız edici mahiyette sözler sarf ettiği ve müştekinin kalçasına dokunarak göz kırptığı belirtildi.

İstenen ceza belli oldu

Müştekinin koşarak izini kaybettirmesi sonucunda eylemlerin son bulduğunun anlatıldığı iddianamede, bilirkişi raporuyla şüphelinin eylemlerinin sabit olduğu, şüphelinin suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Yusuf Ziya A. hakkında ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli, 7 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.