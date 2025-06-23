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Asgari ücret otomatik olarak 3 ayda bir enflasyon oranında zamlanacak!

Asgari ücret otomatik olarak 3 ayda bir enflasyon oranında zamlanacak!

CHP Genel başkanı Özgür Özel iktidara geldiğinde asgari ücrete 3 ayda bir zam yapacağını söyledi. Özel, "3 ayda bir enflasyon iyileştirmesi artışını alacaksınız diye kanun çıkaracağız. Böyle 3 ayda bir, 6 ayda bir söyleyip, aldım alamadımla uğraşmayacak kimse. Otomatik 3 ayda bir zamlanacak asgari ücret Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında" dedi.

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Özgür Özel HLK TV'de katıldığı canlı yayında asgari ücret için ara zam talebini dile getirdi. Özel asgari ücret için fazlasıyla iddialı olan bir vaatte de bulundu:

- İktidara geldiğimizde kendi hazırlığımızda şu var. Bir yasa çıkaracağız. Asgari ücret nasıl zam görecek? 3 ayda bir enflasyon iyileştirmesi artışını alacaksınız diye kanun çıkaracağız. Böyle 3 ayda bir, 6 ayda bir söyleyip, aldım alamadımla uğraşmayacak kimse. Otomatik 3 ayda bir zamlanacak asgari ücret Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında.

CHP'nin elindeki son anket
Özgür Özel, "Türkiye'de malum 7,8, 9 anket firması var. Bunların ortalamalarına bakıyoruz. Bunların içinde en kötüsünde 3 puan en iyisinde 9 puan ortalama 6.7 puan AK Parti'den öndeyiz" ifadelerini kullandı. Özel şunları aktardı:
-"(İBB operasyonları hakkındaki saha çalışması) Yüzde 25 Tayyip beye inanıyor, yüzde 55 bize inanıyor. Bunun arasında bir yüzde 20 kararsızım bakacağım diyor. Bu kararsız 30-35 lerden 20'lere indi. Yüzde 20-25 arası çeşitli anketlerde Tayyip beye inanan var. 22, 23, 25. Bu zaten AK Parti'nin çekirdek seçmeninin ve MHP'nin çekirdek seçmeninin bile ikna olmadığını gösteriyor. 

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