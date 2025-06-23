Asgari ücret otomatik olarak 3 ayda bir enflasyon oranında zamlanacak!

CHP Genel başkanı Özgür Özel iktidara geldiğinde asgari ücrete 3 ayda bir zam yapacağını söyledi. Özel, "3 ayda bir enflasyon iyileştirmesi artışını alacaksınız diye kanun çıkaracağız. Böyle 3 ayda bir, 6 ayda bir söyleyip, aldım alamadımla uğraşmayacak kimse. Otomatik 3 ayda bir zamlanacak asgari ücret Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında" dedi.

Abone ol

Özgür Özel HLK TV'de katıldığı canlı yayında asgari ücret için ara zam talebini dile getirdi. Özel asgari ücret için fazlasıyla iddialı olan bir vaatte de bulundu:

- İktidara geldiğimizde kendi hazırlığımızda şu var. Bir yasa çıkaracağız. Asgari ücret nasıl zam görecek? 3 ayda bir enflasyon iyileştirmesi artışını alacaksınız diye kanun çıkaracağız. Böyle 3 ayda bir, 6 ayda bir söyleyip, aldım alamadımla uğraşmayacak kimse. Otomatik 3 ayda bir zamlanacak asgari ücret Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında.

CHP'nin elindeki son anket

Özgür Özel, "Türkiye'de malum 7,8, 9 anket firması var. Bunların ortalamalarına bakıyoruz. Bunların içinde en kötüsünde 3 puan en iyisinde 9 puan ortalama 6.7 puan AK Parti'den öndeyiz" ifadelerini kullandı. Özel şunları aktardı:

-"(İBB operasyonları hakkındaki saha çalışması) Yüzde 25 Tayyip beye inanıyor, yüzde 55 bize inanıyor. Bunun arasında bir yüzde 20 kararsızım bakacağım diyor. Bu kararsız 30-35 lerden 20'lere indi. Yüzde 20-25 arası çeşitli anketlerde Tayyip beye inanan var. 22, 23, 25. Bu zaten AK Parti'nin çekirdek seçmeninin ve MHP'nin çekirdek seçmeninin bile ikna olmadığını gösteriyor.