BIST 9.143
DOLAR 39,73
EURO 45,61
ALTIN 4.299,43
HABER /  DÜNYA

Putin: "İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan, sebepsiz bir saldırganlık"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Putin: "İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan, sebepsiz bir saldırganlık"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran halkına yardım etmek için çaba gösterdiklerini belirterek, "İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan, sebepsiz bir saldırganlık." dedi.

Abone ol

Putin, Kremlin Sarayı’nda İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’yi kabul etti.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile İran’ın güvenilir ilişkilere sahip olduğuna işaret ederek, "İran halkına yardım etmek için çaba gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

"Sebepsiz bir saldırganlık"

Rusya’nın Orta Doğu’da yaşanan gelişmelere yönelik yaklaşımının bilindiğini anlatan Putin, "İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan, sebepsiz bir saldırganlık. Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaklaşımımızı açıkça ifade ederken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde aldığımız pozisyonu biliyorsunuz." diye konuştu.

"İran’ın kendisini koruma hakkı vardır"

Erakçi de Rusya’nın "tarihin doğru tarafında" bulunduğunu belirterek, "İsrail ve ABD’nin İran'a yönelik eylemleri, gayrimeşrudur ve İran’ın kendisini koruma hakkı vardır. Rus meslektaşlarımıza bu eylemleri kınadıkları için minnettarız." dedi.

 Erakçi, "Rusya, iyi anlaşmalara varmamız konusunda olumlu rol oynadı. İsrail’in, sonra da ABD’nin tesislerimize saldırı düzenlemesinden dolayı gerginlik seviyesi her gün artıyor." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail yeniden saldırdı! Tahran'da cezaevi vuruldu mahkumlar kaçtı deniyor
İsrail yeniden saldırdı! Tahran'da cezaevi vuruldu mahkumlar kaçtı deniyor
51 bin liraya havlu mu olurmuş demeyin! Tatilden pahalı plaj havlusu
51 bin liraya havlu mu olurmuş demeyin! Tatilden pahalı plaj havlusu
Türklere vizesiz Avrupa için AB'den dikkat çekici çıkış: "Bu utanç verici"
Türklere vizesiz Avrupa için AB'den dikkat çekici çıkış: "Bu utanç verici"
Güney Koreli yayıncıyı taciz etmişti! Sapık için istenen ceza belli oldu
Güney Koreli yayıncıyı taciz etmişti! Sapık için istenen ceza belli oldu
Fatih Altaylı tutuklanınca Youtube hesabı boş koltukla bu yayını yaptı
Fatih Altaylı tutuklanınca Youtube hesabı boş koltukla bu yayını yaptı
Sosyal medyada canlı yayın yapan kadını taciz etmişti! İşte istenen ceza
Sosyal medyada canlı yayın yapan kadını taciz etmişti! İşte istenen ceza
Bahçeli'den İsrail ve ABD'ye sert tepki! 'Bütün hesaplar üzerimize yapılmakta
Bahçeli'den İsrail ve ABD'ye sert tepki! 'Bütün hesaplar üzerimize yapılmakta
Asgari ücret otomatik olarak 3 ayda bir enflasyon oranında zamlanacak!
Asgari ücret otomatik olarak 3 ayda bir enflasyon oranında zamlanacak!
Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık yeniden hastaneye sevk edildi
Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık yeniden hastaneye sevk edildi
Çin: Hürmüz Boğazı'nın güvenliği uluslararası toplumun ortak çıkarı
Çin: Hürmüz Boğazı'nın güvenliği uluslararası toplumun ortak çıkarı
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun avukatı için bomba ifşa: Bizden 10 yıl maaş aldı şimdi...
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun avukatı için bomba ifşa: Bizden 10 yıl maaş aldı şimdi...
Alışverişte yeni dönem! 14 günlük süre 30 güne çıkarılacak
Alışverişte yeni dönem! 14 günlük süre 30 güne çıkarılacak