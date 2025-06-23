İran'dan İsrail'e ikinci dalga füze saldırısı! Sirenler çalıyor
İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e ikinci dalga füze saldırısı başlattığını bildirdi. Birçok bölgede sirenlerin çaldığı belirtilirken korunaklı alanlarda kalınması gerektiği aktarıldı.Öte yandan İsrail ordusu, 13 Haziran'dan bu yana İran'da 6 farklı havalimanına saldırı düzenlediğini, çok sayıda savaş uçağının da yer aldığı 15 hava aracını imha ettiğini bildirdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atılan füzeler nedeniyle İsrail'in birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği aktarıldı.
Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamanın ardından, Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler devreye girdi.
İsrail ordusu, bu saldırıdan kısa süre önce de İran'ın yeni misillemeyle İsrail'in kuzeyine füzeler fırlattığını duyurmuştu.