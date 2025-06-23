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İran'dan İsrail'e ikinci dalga füze saldırısı! Sirenler çalıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İran'dan İsrail'e ikinci dalga füze saldırısı! Sirenler çalıyor

İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e ikinci dalga füze saldırısı başlattığını bildirdi. Birçok bölgede sirenlerin çaldığı belirtilirken korunaklı alanlarda kalınması gerektiği aktarıldı.Öte yandan İsrail ordusu, 13 Haziran'dan bu yana İran'da 6 farklı havalimanına saldırı düzenlediğini, çok sayıda savaş uçağının da yer aldığı 15 hava aracını imha ettiğini bildirdi.

İran'dan İsrail'e ikinci dalga füze saldırısı! Sirenler çalıyor - Resim: 1

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atılan füzeler nedeniyle İsrail'in birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

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İran'dan İsrail'e ikinci dalga füze saldırısı! Sirenler çalıyor - Resim: 2

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği aktarıldı.

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İran'dan İsrail'e ikinci dalga füze saldırısı! Sirenler çalıyor - Resim: 3

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamanın ardından, Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler devreye girdi.

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İran'dan İsrail'e ikinci dalga füze saldırısı! Sirenler çalıyor - Resim: 4

İsrail ordusu, bu saldırıdan kısa süre önce de İran'ın yeni misillemeyle İsrail'in kuzeyine füzeler fırlattığını duyurmuştu.

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