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İsrail yeniden saldırdı! Tahran'da cezaevi vuruldu mahkumlar kaçtı deniyor

İsrail yeniden saldırdı! Tahran'da cezaevi vuruldu mahkumlar kaçtı deniyor

İSRAİLl ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırıları başlatırken kentte patlama sesleri duyuldu. İsrail, savaşın 10. gününde yer altındaki Fordo nükleer tesisini de hedef aldı. ABD'nin vurduğu tesise bugün de İsrail saldırdı. Yeni saldırılarda bir hapishane de vuruldu. İddiaya göre cezaevinden kaçanlar oldu. Henüz bu iddia doğrulanmış değil. Evin Cezaevi siyasi tutuklular ile yabancılara ayrılmış bir tesis.

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ABD, İsrail-İran çatışmalarının 10. gününde, gece saldırılarının yerine gündüz bombalamaları aldı. İsrail, ABD'nin vurduğu Fordo nükleer tesisi dahil, bir çok noktaya saldırı düzenledi. İsrail'in nükleer tesis Fordo'yu vurduğu belirtildi. Tahran'dan gelen son dakika haberler ise bir cezaevi ve üniversitenin vurulduğuna ilişkin oldu. 

İsrail yeniden saldırdı! Tahran'da cezaevi vuruldu mahkumlar kaçtı deniyor - Resim: 0

Tahran'da patlamalar oluyor
Tahran bir kez daha vuruldu. Yeni saldırı dalgasında İsrail'in, İran'ın başkentini hedef aldığı ve kentte patlamalar olduğu bildiriliyor. 

İsrail yeniden saldırdı! Tahran'da cezaevi vuruldu mahkumlar kaçtı deniyor - Resim: 1

Cezaevi vuruldu
İsrail medyası Tahran'daki Evin Hapishanesi ve Shahid Beheshti Üniversitesi'nin de vurulduğunu duyurdu. Evin hapishanesinde siyasi mahkumların bulunduğu öne sürülüyor. Sosyal medyada vurulan cezaevinden kaçanlar olduğu söyleniyor. 

İsrail yeniden saldırdı! Tahran'da cezaevi vuruldu mahkumlar kaçtı deniyor - Resim: 2

Evin hapishanesinde İran'ın yabancıları ve siyasi mahkumları tuttuğu bir tesis. Saldırıda cezaevinin kapısının vurulduğu bildiriliyor. 

İran : ABD'ye misilleme yapacağız
İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Tahran'ın ABD'ye misilleme yapacağını duyurdu. ABD, Fordo Nükleer tesisini hedef alan saldırılar düzenlemişti. İranlı bakan, "Amerikalılar her suç işlediğinde kesin bir yanıt aldılar ve bu sefer de aynı olacak." dedi. 

ABD, GBU-57 ismi verilen ve sadece kendisinde bulunan sığınak delici bombalarla Fordo Nükleer tesinin vurmuştu. 

İsrail yeniden saldırdı! Tahran'da cezaevi vuruldu mahkumlar kaçtı deniyor - Resim: 3

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