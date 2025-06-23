Hangi ülkede kaç İHA ve SİHA var? Türkiye listeye damga vurdu

İran ve İsrail arasında 11 gündür devam eden savaşa ABD'de dahil oldu. ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer tesislerini B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla vurduğunu açıkladı. "Sığınak katili" olarak bilinen B-2 uçağı 2 gün boyunca hiç durmadan ABD'ye dönüş yaparken, görüntüler de gündeme oturdu. Ordadoğu'da sular ısınırken, ülkelerde bulunan İHA ve SİHA'lar da merak konusu oldu. Global Firepower ve diğer savunma analizi kaynaklarının 2025 yılı verilerine göre, zirvede yer alan ülke ABD olurken, Türkiye'nin konumu dikkat çekti. Son yıllarda yerli ve milli üretime odaklanan Türkiye, zirveye ortak oldu. İŞte detaylar...