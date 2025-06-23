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Rusya'da Wikipedia’ya para cezası!

Rusya'da Wikipedia’ya para cezası!

Rusya'da Wikipedia'daki pedofili propagandası içerdiği iddia edilen bilgileri silmediği gerekçesiyle platformun sahibi Wikimedia Foundation'a 3 milyon ruble (yaklaşık 38 bin dolar) para cezası verildi.

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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Wikimedia Foundation'a karşı açtığı dava, başkent Moskova'daki bir mahkemede görüldü.

Mahkeme, pedofili propagandasına ilişkin bilgileri silmediği gerekçesiyle Wikimedia Foundation'a 3 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya'da daha önce de çeşitli bilgileri silmediği gerekçesiyle Wikimedia Foundation'a çeşitli para cezaları verilmişti.

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