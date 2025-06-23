ABD, Katar'daki vatandaşlarına evden çıkmamalarını bildirdi

ABD'nin Katar Büyükelçiliği, İsrail-İran geriliminin ardından ülkedeki Amerikan vatandaşlarına "yerinizden ayrılmayın" çağrısı yaptı. Alınan önlemin "aşırı tedbir" olduğu belirtilirken, detay verilmedi. Açıklama, ABD Dışişleri’nin küresel güvenlik alarmının hemen ardından geldi.

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ABD'nin Katar’daki Büyükelçiliği, bugün yayımladığı güvenlik uyarısıyla ülkedeki Amerikan vatandaşlarına “bir sonraki bildirime kadar yerinizden ayrılmayın” çağrısında bulundu. Büyükelçilik açıklamasında bu önlemin “aşırı bir tedbir olarak” alındığı belirtildi ancak başka detay verilmedi.

Uyarı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 22 Haziran’da yaptığı küresel güvenlik alarmının hemen ardından geldi. Söz konusu alarmda, İsrail-İran çatışmasının giderek tırmanması ve ABD’nin İran’daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ardından bölgedeki güvenlik risklerine dikkat çekilmişti.

Katar, ABD’nin Orta Doğu’daki en büyük hava üssü olan Al Udeid Hava Üssü’ne ev sahipliği yapıyor. Büyükelçilik, daha önce yaptığı bir açıklamada, üs personeline "artırılmış dikkat" uyarısında bulunmuş ve üsse erişimin geçici olarak sınırlandırıldığını duyurmuştu.

“İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, Orta Doğu genelinde seyahatlerde aksamalara ve hava sahalarının zaman zaman kapatılmasına neden oldu. Yurtdışındaki Amerikan vatandaşlarına ve çıkarlarına yönelik protesto ihtimali bulunuyor. Bakanlık, dünya genelindeki Amerikan vatandaşlarına daha dikkatli olmalarını tavsiye etmektedir.”

ABD, daha önce de Katar’ın başkenti Doha’daki en büyük Ortadoğu hava üssüne erişimle ilgili bir güvenlik uyarısı yayımlamıştı.

ABD’nin Katar’daki büyükelçiliği internet sitesinde yayımladığı güvenlik uyarısında şu ifadelere yer vermişti:

"Bölgede süregelen çatışmalar dolayısıyla tedbir amacıyla, ABD Büyükelçiliği personeline daha dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunmuş ve Al Udeid Hava Üssü’ne erişimi geçici olarak kısıtlamıştır”

Açıklamada ayrıca, “Katar’daki ABD vatandaşlarının da benzer önlemleri alması tavsiye edilir” ifadeleri kullanılmıştı.