Bu sene çok fazla her gün bir ölüm haberi var! Milli sporcunun annesi keneden öldü

Dün Tokat'ta 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Ayşe Ekinci ve Elazığ'da 69 yaşındaki bir kişi kene nedeni ile hayatını kaybetmişti. Bugün de ölüm haberi var. Bu kez Çankırı'da Milli sporcunun annesi Fidan Çeküç 42 yaşında yaşama veda etti. Keneden ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

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ÇANKIRI'nın Bayramören ilçesine bağlı Çakırbağ köyünde hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen 5 çocuk annesi 42 yaşındaki Fidan Çeküç, 16 Haziran'da yüksek ateş şikayetiyle Kurşunlu Devlet Hastanesine başvurdu.

KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan kadın, 17 Haziran'da Çankırı Devlet Hastanesine, 19 Haziran'da da Ankara'ya sevk edildi. 42 yaşındaki Fidan Çeküç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çankırı'da yayın yapan haber sitelerine göre kene sebebiyle yaşamını yitiren Fidan Çeküç, Atletizm Milli sporcusu Yasin Çeküç’ün annesiydi.

Her gün bir ölüm vakası

Keneden ölümler bu yıl çok hızlı bir artış gösterdi. Fidan Çeküç ile birlikte ölü sayısı 16'ya yükseldi.

Dün de Tokat Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyü yaylasında yaşayan 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Ayşe Ekinci keneden dolayı yaşımını yitirmişti.

Kene ölümleri neden arttı?

Bu yıl geçen yıllara göre çok daha fazla keneden ölüm haberi alıyoruz. Bunun sebebi kene popülasyonunun artmış olması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan "Sıcaklık artışları kenelerin olağanüstü çoğalmasına neden olurken birçok canlının sayılarında artışlar görüldü. Panik yapmadan, ekoloji bilgisiyle bunlar çözülebilir" dedi.

Doğaya keklikler salındı

KKKA hastalığı taşıyan kene vakaları özellikle Tokat, Yozgat, Sivas ve Çankırı illerinin kuzey bölgelerinde görüldü. Ölümlere neden olan bu soruna karşı doğaya keklikler salındı. Bu yılın sonuna kadar 36 bin 250'si keklik, 9 bini sülün olmak üzere toplam 45 bin 250 kanatlı yaban hayvanının üretilerek keneleri yok etmesi için doğaya bırakılması hedefleniyor.