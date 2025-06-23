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Mehmet Metiner ayrılık kararını böyle duyurdu: Herkes kendi yoluna...

Mehmet Metiner ayrılık kararını böyle duyurdu: Herkes kendi yoluna...

Mehmet Metiner, TV NET'te izleyici ile buluşan 'Konuşmak Lazım' programından ayrıldığını açıkladı. Metiner" İçindeki asıl niyetini pervasızlıkla ortaya koyan o zevatla yolumu ayırmam farz oldu. Herkes kendi yoluna" ifadelerini kullandı.

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Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, TV NET'te yayınlanan Konuşmak Lazım programından ayrıldı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Metiner şunları kaydetti:

"TV NET’te beraber program yaptığımız kimi zevatın barış sürecindeki sabote edici dillerini farkettiğimde tavrımı koymuştum.

Buna soykırımcı terör devleti İsrail’in destekçisi ve savaşın bizatihi tarafı olan ABD’nin Başkanını övme ve aklama zihniyeti de eklenince son noktayı koyma gereği duydum.

“Trump güzellemesi”ne getirdiğim eleştiriyi “İran güzellemesi” diyerek içindeki asıl niyetini pervasızlıkla ortaya koyan o zevatla yolumu ayırmam farz oldu.

Benim için gayrı yok hükmünde olan biriyle aynı programı birlikte yapmayı kendime saygıyla bağdaştırmam. Herkes kendi yoluna. Böyle düşünenleri baş tacı edenlerin de canı sağolsun. Ne diyeyim. Nokta."

Mehmet Metiner ayrılık kararını böyle duyurdu: Herkes kendi yoluna... - Resim: 0

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