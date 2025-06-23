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AK Parti Manisa eski milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

AK Parti Manisa eski milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

MANİSA'dan 27. Dönem AK Parti milletvekili olarak mecliste yer alan İsmail Bilen hayatını kaybetti. İsmail Bilen'in Ankara'daki evinde ölü bulunduğu öğrenildi. Henüz kesin ölüm sebebi açıklanmayan İsmail Bilen'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği söyleniyor.

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AK Parti Manisa eski Milletvekili İsmail Bilen, Ankara’daki evinde ölü bulundu. İsmail Bilen’den bu sabah haber alınamayınca ekipler evine gitti. Yapılan incelemede İsmail Bilen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ailesi yurt dışındaymış
İsmail Bilen’in ailesinin yurt dışında olduğu ve evde yalnız olduğu öğrenildi. 

Ölüm sebebi ne?
İsmail Bilen’in ölüm sebebi otopsi ile kesinleşecek. İlk bulgular İsmail Bilen'in kalp krizi sonucu öldüğü yönünde. 

AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, eski vekilin ölümüne ilişkin şu bilgiyi verdi:

-"Önceki dönem Manisa Milletvekilimiz, değerli hemşehrimiz İsmail Bilen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabb’im mekanını cennet eylesin."

İsmail Bilen kimdir aslen Muş'lu

AK Parti Manisa eski milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu - Resim: 025 Ekim 1961 tarihinde Muş’un Bulanık ilçesinde dünyaya gelen İsmail Bilen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. Meslek hayatına Manisa’nın Salihli ilçesinde serbest avukat olarak başlayan Bilen, 1990’lı yıllarda Refah Partisi’nde siyaset yaptı. Fazilet Partisi’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. 1999 seçimlerinde bu partiden milletvekili adayı oldu.

Siyasi kariyeri boyunca 22, 23, 26 ve 27. dönemlerde Manisa Milletvekili seçildi. TBMM’de Adalet, Dilekçe, İnsan Haklarını İnceleme, Milli Savunma ve Anayasa Komisyonları gibi birçok komisyonda aktif görev aldı. Orta düzeyde İngilizce bilen İsmail Bilen, evli ve üç çocuk babasıydı.

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